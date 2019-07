"Yo lo que digo es que vos sos antisemita", sostuvo Tenembaum. "No lo soy, es un disparate —se defendió Cúneo—. Llevo ganada mucha plata contra gente que dice eso. Porque estás equivocado y no lo podés demostrar de ninguna manera. Y yo con vos he abierto el diálogo. No digas un disparate. Tenés que retroceder porque estás equivocado".