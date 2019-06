"Creo que tenemos un default encubierto; si el Fondo no nos socorriera, no podríamos pagar porque la Argentina no produce los dólares necesarios para pagar la deuda truculenta como la que tomó Macri. Nadie sensatamente quiere el default; yo lo viví, nadie me lo contó, se lo dificultoso que es y eso no lo quiere nadie. Por eso pido que se tomen medidas ya para caer en esa situación. Yo lo que quisiera es que el 10 de diciembre la economía esté un poquito más ordenada de lo que está hoy", concluyó Fernández.