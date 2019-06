Juntos por el Cambio llevará al intendente de la capital y ex candidato a gobernador, Horacio "Pechi" Quiroga, como primer candidato. En segundo lugar estará la senadora Lucila Crexell, quien pasó de la mano de Pichetto al oficialismo nacional. La lista del Frente de Todos estará encabezada por el ex titular de la AFI y colaborador cercano de Cristina Kirchner Oscar Parrilli. Estará acompañado por la ex senadora nacional Silvia Sapag .