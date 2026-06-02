Vidal Llerenas asume la dirección del IMPI en relevo de Santiago Nieto, anuncia la Secretaría de Economía

Marcelo Ebrard nombra a Vidal Llerenas nuevo titular del IMPI.

El Gobierno de México concretó un relevo en la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una de las instituciones clave para la protección de marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este lunes la llegada de Vidal Llerenas Morales como nuevo director general del organismo, en sustitución de Santiago Nieto.

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Durante la presentación, Ebrard explicó que el cambio responde a la relevancia que tendrá el IMPI en los próximos años, particularmente ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el impulso que el Gobierno federal busca dar a la innovación y al desarrollo tecnológico.

Cambio en el IMPI en una etapa de transformación económica

Al presentar al nuevo titular, Marcelo Ebrard destacó que la propiedad industrial será un elemento estratégico para la competitividad del país en un contexto marcado por avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital.

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El funcionario señaló que México enfrenta el desafío de incrementar su capacidad de innovación y consideró que el IMPI tendrá un papel relevante para facilitar la protección de patentes, diseños industriales y marcas registradas.

Asimismo, informó que el organismo ampliará su capacidad operativa mediante la incorporación de 500 nuevos examinadores especializados en áreas científicas, tecnológicas y jurídicas, con el objetivo de agilizar la revisión de solicitudes y reducir tiempos de respuesta.

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Vidal Llerenas plantea fortalecer innovación y propiedad industrial

Tras asumir el cargo, Vidal Llerenas afirmó que trabajará para fortalecer la protección de la propiedad industrial con una visión orientada a la innovación, la inversión y el crecimiento económico.

El nuevo director señaló que buscará consolidar los avances logrados en años recientes y acelerar los procesos relacionados con el registro de patentes y marcas.

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También destacó la importancia de generar condiciones que permitan a emprendedores, investigadores y empresas acceder con mayor facilidad a mecanismos de protección de sus desarrollos tecnológicos.

Además, indicó que el instituto continuará colaborando en acciones para combatir prácticas que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

¿Quién es Vidal Llerenas?

Vidal Llerenas es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex y estudios de doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York, en Reino Unido.

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A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y local.

Fue subsecretario de Egresos del entonces Gobierno del Distrito Federal, diputado federal en distintas legislaturas y alcalde de Azcapotzalco entre 2018 y 2021.

Más recientemente se desempeñó como subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, cargo que dejó para asumir la dirección del IMPI.

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Trayectoria de Vidal Llerenas

Exsubsecretario de Industria y Comercio .

Exalcalde de Azcapotzalco .

Exdiputado federal y local .

Economista egresado del ITAM .

Especialista en temas de presupuesto y administración pública.

Los desafíos que enfrenta el nuevo director

La llegada de Llerenas ocurre en un momento en que el IMPI busca reducir rezagos históricos en el registro y análisis de patentes y marcas, además de reforzar el combate a la piratería.

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De acuerdo con autoridades federales, el instituto ha participado en operativos para retirar mercancía que presuntamente infringe derechos de propiedad industrial, al tiempo que ha fortalecido acciones contra la comercialización de productos apócrifos.

Otro de los temas que deberá atender la nueva administración es la protección de derechos de propiedad intelectual vinculados con la Copa Mundial de Futbol de 2026.

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Durante su presentación, Llerenas señaló que continuarán las acciones contra transmisiones ilegales mediante plataformas de streaming y que existe coordinación con proveedores de servicios de internet para atender este fenómeno.

Antecedentes y señalamientos durante su carrera pública

Como ocurre con diversas figuras de la vida pública, la trayectoria de Vidal Llerenas también ha estado acompañada de cuestionamientos y críticas por parte de actores políticos.

Durante su gestión al frente de la alcaldía Azcapotzalco, legisladores de oposición señalaron presuntas irregularidades relacionadas con recursos destinados a proyectos de reactivación económica en la zona industrial de Vallejo.

Asimismo, se difundieron críticas sobre adquisiciones de equipamiento realizadas por la administración local en el contexto de la política de austeridad promovida por Morena.

Por otra parte, quienes respaldan su nombramiento destacan su experiencia en temas económicos, presupuestales e industriales, así como su reciente paso por la Secretaría de Economía.

Con este relevo, el IMPI inicia una nueva etapa en la que deberá responder a los desafíos relacionados con la innovación, la protección de la propiedad intelectual y la competitividad de México en un entorno económico cada vez más ligado al desarrollo tecnológico.