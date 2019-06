El economista y precandidato a presidente por Despertar recordó que desde hace unas semanas empezó a llegarle el rumor de que la gente del PRO decía, confiada: "Espert no va a ser un problema para nosotros, porque no va a competir". No le prestó mucha atención al comentario hasta que, dijo, empezaron "a pasar cosas". Por ejemplo, la frustración del diálogo con Darío Lopérfido, que estaba considerando la posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno por Despertar. Luego, problemas con el sello UCD y, finalmente, el pase de Alberto Asseff, "de la noche a la mañana" -subrayó-.