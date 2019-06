No había dudas: la estrategia del Gobierno apuntaba -y apunta todavía- a que Espert no pueda competir en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque en la Casa Rosada consideran que aquellos que podrían votar al economista son los llamados "desencantados" con Macri, y que votarían por el Presidente si entre las ofertas electorales no existen otras opciones conservadoras. Esos puntos, incluso pocos, podrían ser clave en un escenario de máxima polarización como el que se prevé.