El miércoles a la mañana fue la cumbre Capitanich-Peppo. Poco después del mediodía el anuncio y por la tarde Cristina habló por teléfono con Capitanich. En esa charla vetó el acuerdo molesta por tres situaciones. Primero no le habría gustado que Capitanich le pusiera el cuerpo a una precandidatura "testimonial", herramienta que ya fue castigada por el electorado. Segundo, no le gustó que exista la posibilidad de que Peppo termine siendo senador, no le tiene confianza. La razón: no es tropa propia, estuvo en Alternativa Federal y volvió sólo después de la elección de Alberto Fernández como presidenciable. Preferiría que la lista la encabece María Inés Pilatti Vergara, de probada lealtad. Lo tercero que habría vetado CFK es el nombre de Martínez, presidente del Consejo de Resistencia.