El asunto es así: Peppo está decidido a ir por la reelección, pero Jorge Capitanich, intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete, no baja su pretensión de dar batalla por el mismo sillón, aunque sigue en pie la preferencia de la ex presidente para que asegure otra banca leal en el Senado. Eso demanda armar una lista única, porque divididos deben enfrentar algún riesgo con el formato chaqueño del oficialismo nacional, debilitado pero con un piso radical no despreciable.