Con todo, y pese a no estar de acuerdo, Fernández sabe que la propuesta de Giardinelli le hace daño electoral. La propuesta del intelectual chaqueño es similar al acto incendiario de Herminio: como no estoy de acuerdo con la justicia que investiga los presuntos delitos del kirchnerismo, propongo "la eliminación del Poder Judicial". Herminio, más elemental, como no estaba de acuerdo con Alfonsín, prendió fuego un cajón con los colores del radicalismo.