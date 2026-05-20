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Ibai Llanos prueba la tortilla de patata más cara del mundo: cuesta 2200 euros, lleva caviar y se puede pagar a plazos

El influencer ha explicado en un vídeo que ha subido todos los detalles sobre el plato

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El influencer ha subido el vídeo en redes sociales
Ibai probando una tortilla de 2.200 euros. (Montaje Infobae)

La tortilla de patata es, sin duda, uno de los emblemas de la gastronomía española. A pesar de que no sea un plato difícil de cocinar, no existe un consenso sobre cuál es el mejor método para prepararla. Mientras que algunos son más de cebolla y poco hecha, otros prefieren versiones más cuajadas y sin cebolla.

Aunque catalogar una tortilla como la mejor es imposible, dado que depende de criterios subjetivos. Sin embargo, Ibai Llanos ha probado la que es, según él, la tortilla más cara del mundo. El influencer, que tiene millones de seguidores en sus redes sociales, ha publicado un vídeo probándola.

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Durante el vídeo, el creador de contenido empieza mostrando su sorpresa por el precio del plato, asegurando que “es una auténtica barbaridad” y comentando incluso la posibilidad de pagarla a plazos. A partir de ahí, va desgranando los ingredientes que la convierten en un producto tan exclusivo.

Entre ellos destaca la patata Bonnotte, una variedad muy limitada procedente de una isla francesa y con una producción reducida a unas pocas semanas al año. A esto se suman la cebolla caramelizada con vino Pedro Ximénez, el aceite de oliva virgen extra, el huevo Marans, la trufa blanca rallada y el caviar, uno de los elementos más caros de toda la elaboración.

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Durante la degustación, Ibai va reaccionando a cada añadido, especialmente al caviar, cuyo precio llega a ser de varios cientos de euros dentro de la propia tortilla. “Yo creo que prefiero sin caviar, fíjate lo que te digo”, afirma el influencer.

Sin embargo, a pesar de que es una de las mejores tortillas que ha probado, se niega a aceptar que es la mejor. “Hombre, está muy buena. Yo personalmente, no es la mejor tortilla que me he comido en mi vida. Me quedaría con la de mi abuelo, pero está muy buena”.

@ibaillanos

La Tortilla más cara del mundo.

♬ sonido original - Ibai

El valor cultural de la tortilla de patata en España

Más allá de las versiones más innovadoras o de lujo, la tortilla de patata ocupa un lugar muy importante en la cultura gastronómica española. Se trata de un plato presente en prácticamente todos los hogares, con una fuerte carga emocional asociada a la cocina casera, las recetas familiares y los momentos compartidos alrededor de la mesa.

En bares y restaurantes, la tortilla suele ser uno de los productos más demandados, tanto en formato tapa como en ración, y se ha convertido en una referencia habitual dentro de la oferta gastronómica de muchos negocios. Su versatilidad permite consumirla tanto caliente como fría, lo que la hace especialmente práctica para comidas informales o para llevar.

Además, el debate sobre su preparación ha trascendido, convirtiéndose en un tema de debate muy frecuente, especialmente en redes sociales, donde constantemente se generan opiniones enfrentadas sobre aspectos como el punto de cocción.

En la cocina moderna, la tortilla de patata ha evolucionado incorporando ingredientes como chorizo, jamón, queso o verduras. Estas versiones buscan reinventar el plato tradicional, aportando nuevos sabores sin perder su esencia básica.

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