El partido ARENA extiende periodo de inscripción para elecciones de 2027 en El Salvador

ARENA extiende el plazo de inscripción de aspirantes tras la aprobación de la circunscripción 15 para la diáspora salvadoreña./(ARENA)

El partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) decidió ampliar el plazo de inscripción de aspirantes para las elecciones legislativas de 2027 en El Salvador, en respuesta a las recientes reformas electorales que otorgan representación a la diáspora salvadoreña.

Según el comunicado oficial emitido por la Comisión Electoral Nacional (CEN) de ARENA, la extensión busca ajustar el proceso interno tras la aprobación de la circunscripción 15, que permitirá a los salvadoreños en el exterior elegir representantes en la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

La resolución, adoptada el 16 de mayo, extiende por 12 días calendario el periodo de inscripción, fijando el cierre definitivo para el 6 de junio de 2026. El documento de ARENA destaca que la medida responde a la necesidad de adaptar las operaciones, procedimientos administrativos y requisitos técnicos ante los nuevos desafíos que plantea la inclusión del voto del exterior.

Según la Comisión, la extensión del plazo de inscripción atiende la demanda de tiempo adicional para cumplir con los nuevos requisitos y asegurar que los aspirantes cuenten con las herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones.

PUBLICIDAD

La Comisión Electoral Nacional de ARENA indica en su comunicado que la ampliación de 12 días busca adaptar los procesos internos a los nuevos requisitos legales./ (ARENA)

“La presente decisión obedece a la reciente aprobación de las reformas electorales relativas a la representación legislativa de salvadoreños en el extranjero”, señala el comunicado oficial del partido.

La decisión de ARENA marca un ajuste relevante para los partidos políticos que compiten en el proceso electoral salvadoreño de 2027. El partido subraya que la ampliación permitirá que sus estructuras y personas interesadas en participar cuenten con más tiempo para retirar información y formalizar su inscripción.

PUBLICIDAD

La adecuación operativa, según el comunicado, responde directamente a las modificaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa, que obligan a los partidos a revisar y modificar sus calendarios y dinámicas internas para incluir a los ciudadanos que residen fuera del país.

Circunscripción 15: la diáspora salvadoreña tendrá representación legislativa

La aprobación de la circunscripción 15 representa un cambio significativo en el sistema político de El Salvador. Por primera vez, la diáspora salvadoreña podrá elegir diputados que los representen en la Asamblea Legislativa, lo que modifica la composición y dinámica del órgano legislativo. Esta reforma electoral fue sancionada recientemente y obliga a los partidos políticos a adaptar su maquinaria electoral y a considerar nuevos perfiles para representar a la comunidad fuera del país.

PUBLICIDAD

La reforma electoral y la expansión del plazo fue aprobada por la Asamblea Legislativa la semana anterior./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de la diáspora se traduce en ajustes inmediatos en los procesos internos de selección de candidaturas, como reconoce la Comisión Electoral Nacional de ARENA. El nuevo marco legal exige que cada partido implemente mecanismos para garantizar la representación efectiva de los salvadoreños en el extranjero, lo que implica revisar criterios de elegibilidad y procesos de inscripción. La medida busca ampliar la participación política y reconocer el peso de los migrantes salvadoreños en la vida política y social del país.

Ajuste en el calendario electoral y lineamientos del Tribunal Supremo Electoral

La resolución de ARENA se enmarca dentro del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el primer semestre de 2026, en la antesala de los comicios legislativos previstos para el 27 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

El TSE ha definido fechas clave para la inscripción de candidatos, la presentación de coaliciones y la actualización del padrón electoral, considerando tanto a los votantes nacionales como a los residentes en el extranjero.

El cronograma oficial establece que los partidos políticos deben presentar sus listas de candidatos antes del cierre oficial de inscripciones, además de cumplir con las disposiciones técnicas y administrativas que garanticen la transparencia y legalidad del proceso. La ampliación de ARENA se ajusta a este marco, permitiendo que los aspirantes cuenten con más tiempo para completar trámites y presentar la documentación requerida.

PUBLICIDAD

l cierre definitivo para la inscripción de candidatos de ARENA se fijó para el 6 de junio de 2026, conforme con el calendario electoral./ (ARENA)

Con la integración de la circunscripción 15, el TSE ha reforzado los procedimientos de actualización del registro electoral, habilitando plataformas digitales para facilitar la inscripción de votantes y candidatos desde el exterior. Los ajustes logísticos y administrativos buscan asegurar que el proceso electoral de 2027 se lleve a cabo de manera inclusiva y conforme a la nueva normativa.

La ampliación del plazo de inscripción por parte de ARENA refleja los esfuerzos de los partidos políticos salvadoreños por adaptarse a un entorno electoral renovado, con reglas más inclusivas y una mayor participación de la comunidad migrante, permitiendo que más aspirantes puedan sumarse a la contienda rumbo a las elecciones del próximo año.

PUBLICIDAD