Camila Osorio eliminó a la favorita al título en el WTA 250 de Rabat en Marruecos: su próxima rival fue finalista en Bogotá

Camila Osorio viene de llegar a semifinales del WTA 125 de Parma en Italia - crédito REUTERS/Violeta Santos Moura

Camila Osorio avanzó a los cuartos de final del WTA 250 Rabat 2026 tras eliminar a la número uno del cuadro, Janice Tjen, número 41 del ranking, con parciales de 3-6, 6-3 y 6-0. La tenista colombiana, integrante del Equipo Colsanitas, quedó a una victoria de igualar las semifinales que disputó en la edición anterior del mismo certamen.

Osorio alcanzó por segunda vez consecutiva esta instancia en el torneo marroquí, donde en 2025 fue semifinalista. En el duelo ante Tjen, la cucuteña concretó dos de tres quiebres en el primer set, lo que le permitió tomar ventaja temprana.

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El segundo parcial fue más disputado, con la jugadora asiática consiguiendo romper el servicio de Osorio en dos oportunidades para igualar el partido. En el set definitivo, la colombiana no cedió juegos y cerró el encuentro tras casi dos horas de juego.

El historial entre ambos nombres refleja que Osorio ya había vencido a la indonesia en el WTA 500 de Mérida, con un marcador previo de 6-4 y 6-3. Ahora, por un lugar en las semifinales, Osorio enfrentará a Panna Udvardy, tenista húngara a la que ha superado en tres de cuatro oportunidades, aunque fue Udvardy que se impuso el único antecedente en arcilla en el WTA 125 Cali 2024 por 6-4 y 6-2.

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La europea fue finalista en el WTA 250 de Colsanitas en Bogotá, donde enfrentó a la checa Marie Bouzkova, que al final fue la campeona tras derrotarla 7-6, 2-6 y 2-6. Camila Osorio en ese torneo cayó en segunda ronda, siendo la campeona defensora.

Estos representan los primeros cuartos de final del año en el circuito WTA 250 para Osorio. Su última aparición en esta fase fue también en Rabat la temporada pasada, cuando perdió frente a Jaqueline Cristian.

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