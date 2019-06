El gobernador peronista no ha bajado los índices vinculados a la pobreza y la indigencia. El 41,1% de la población formoseña no tiene agua potable en sus viviendas y no existe tendido de gas en toda la provincia. Además, las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en base a estudios realizados en 2015, ubicaban la tasa de mortalidad infantil en 12,6%, sólo por debajo de las de Corrientes, que llegaban a 14,5%.