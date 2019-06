¿Puede el socialismo dar vuelta una diferencia de 11 puntos? Puede. Porque es imprescindible romper el cristal nacional para entender las elecciones santafesinas. Para decirlo en un manojo de ideas, hay que entender que: 1) La fórmula Omar Perotti- Alejandra Rodenas no se explica desde el kirchnerismo o antikirchnerismo. 2) La grieta K o no K no es tan potente en este escenario como a nivel nacional. 3) Cambiemos, hoy todos por el Cambio, está muy desdibujado para el elector que necesite andariveles bien precisos.