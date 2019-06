Hasta hace poco los tres candidatos principales fueron aliados y parte del mismo proyecto político provincial. Alberto y Adolfo Rodríguez Saá son hermanos y juntos armaron una sociedad política en la cual alternaron en el cargo de gobernador. Mientras uno era gobernador, el otro era legislador nacional. Ahora que los hermanos limitaron sus aspiraciones políticas a la provincia y ya no buscan competir a nivel nacional, la disputa es por quién va a heredar y controlar el poder político provincial. San Luis tuvo un mínimo de alternancia política desde 1983. Solo en dos períodos los hermanos no gobernaron la provincia directamente y dejaron el poder en manos de colaboradores de íntima confianza: entre 2001 y 2003, cuando Adolfo Rodríguez Saá renunció a la gobernación para asumir como presidente, y entre 2011 y 2015, cuando Adolfo fue candidato a presidente y Alberto no podía ser reelecto por mandato constitucional.