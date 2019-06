Allí, Córdoba afirmó que "no hubo ni subasta pública ni privada", sostuvo que "hubo una compra directa notoriamente ilegal, reconocida por los imputados" y, aunque señaló que no hubo "sobreprecios", advirtió que "el único proceder inobjetable hubiera sido la licitación pública". Tampoco se explicó la urgencia de comprar esa flota. "Boudou era la autoridad política del Ministerio de Economía" pero "no es el autor del hecho, es un partícipe necesario", aunque "él decidió a quién se le iban a comprar los autos", dijo el fiscal.