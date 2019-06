En contraste, para Fraga esta decisión de Macri no cambia el escenario para el resto de los candidatos: "Esta designación no tiene demasiada influencia sobre el tercer espacio porque ya estaba desarticulado con la salida de Lavagna, el giro de Masa hacia Cristina Kirchner y el repliegue de Schiaretti". "No cambió nada sustancial: Lavagna seguirá siendo candidato y a lo mejor Urtubey también. (José Luis) Espert buscará captar votantes desencantados de Macri por su falta de resultados económicos o de (Juan José) Gómez Centurión por la ambigüedad de Cambiemos en temas como el aborto", sostuvo Fraga.