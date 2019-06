-Nunca votaría la ley antiterrorista. Me parece que fue muy malo ascender a (César) Milani, quien está procesado por delitos de lesa humanidad. Creo que, por ejemplo, la forma en la que abordaron la masacre de Once estuvo mal. Digo, no hubo un abordaje como lo hicieron con Cromañon, que en seguida se pusieron al hombro a las víctimas. Eso fue un gran error porque había cuestiones que resolver en el sistema de ferrocarriles. La política de hidrocarburos tampoco me gustó. Son críticas que mantengo.