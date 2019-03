– Lo comparten unos cuantos, pero puedo nombrar a Héctor Baldassi (diputado nacional por Córdoba del PRO). Una vez yo estaba con Trilce, que era re bebita, en medio de una sesión. Viene Baldassi, se me sienta al lado y me empieza a hablar de lo importante que es que las mujeres tengamos méritos y que no es necesaria la Ley de Paridad. Le pregunté dónde estaban sus hijos y me dijo que estaban en Córdoba con su mujer que los estaba cuidando. Entonces le dije que no me hable más, porque evidentemente no había una paridad para poder hablar y que por eso necesitábamos la ley.