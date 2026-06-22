Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Colombia formaría con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La Selección Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. hora colombiana. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la posibilidad de asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 si consiguen la victoria que les permitiría llegar a seis puntos en la tabla de posiciones, inalcanzables para Uzbekistán, que es ocupa la cuarta casilla del Grupo K. El equipo nacional le ganó 3-1 al cuadro uzbeko en la primera fecha de la fase de grupos y es líder en solitario con tres unidades, pues Portugal igualó a un gol con RD Congo.

En la rueda de prensa oficial previo al partido, Lorenzo se refirió a la nómina titular que tendría la Tricolor para enfrentar a RD Congo. “Todavía no se la he dicho a los jugadores, pero no tengo ninguna duda de cuál será nuestro once inicial”, comenzó diciendo el seleccionador. Una similitud respecto a la previa del partido ante Uzbekistán, en la que también aseguró, durante la rueda de prensa oficial, que todavía no le había transmitido a los jugadores cuál sería la titular.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Lorenzo afirmó que pueden haber cambios respecto a los titulares que enfrentaron la primera fecha de la Copa del Mundo 2026: “Siempre pueden haber cambios. Nadie tiene el puesto asegurado”, respondió el técnico cuando le consultaron por la posibilidad de que Richard Ríos regresara al onceno inicial, tras su salida para el partido ante la selección uzbeka.

El seleccionador de la Tricolor, cuya nacionalidad es Argentina, aseguró que no le sorprende los récords que alcanza Lionnel Messi - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Posible nómina inicial de Colombia

De no mediar cambios respecto a ese primer partido del Mundial, Colombia formaría ante RD Congo con Camilo Vargas en la portería; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica en la zona defensiva; Jefferson Lerma, Gustavo puerta en la primera línea de volantes; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz como mediocampistas ofensivos y Luis Javier Suárez como delantero en punta.

PUBLICIDAD

Los cambios tendrían que ver con las características del rival que enfrentará. “Ya hemos analizado al Congo y sabemos que es un equipo potente en la transición defensa-ataque por bandas. Además de su poderío en el juego aéreo”, dijo Lorenzo. Por lo cual, surge la posibilidad de que Jhon Córdoba sea titular por encima de Luis Javier Suárez en el frente de ataque, pues con 85 kg de peso corporal y 1,88 de altura, tiene mayor portento físico.

El seleccionador de Colombia, Nestor Lorenzo, dijo durante una rueda de prensa este lunes que el Congo es un equipo peligroso en el contraataque - crédito Francisco Guasco/EFE

Además, el delantero de Krassnodar, Córdoba, despejó cualquier tipo de duda sobre su estado físico en la pasada zona mixta post partido ante Uzbekistán. “Sí, ya estoy bien y quiero sumar minutos en el próximo partido. Hoy (el pasado 17 de junio) no pude sumar minutos porque los médicos recomendaron que todavía no era lo mejor, pero ya estará a disposición para el próximo partido”, dijo en ese momento.

PUBLICIDAD

Posible nómina inicial de RD Congo

Por su parte, RD Congo jugaría con Lionel Mpasi en el arco; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku en la zona defensiva; Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy en la mitad de la cancha; y en el frente de ataque Yoane Wissa con Cedric Bakambu. Tampoco registraría cambios respecto al equipo inicial que igualó a un gol con Portugal en la primera fecha de la fase de grupos.

Lorenzo aseguró que las pausas de hidratación le permiten una conversación de tres a cuatro minutos con sus jugadores colombianos - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Terna arbitral para el partido

Árbitro central: Maurizio Marianni - Italia

Asistente número uno: Daniele Bindoni - Italia

Asistente número dos: Alberto Tegoni - Italia

Cuarto árbitro: Juan Calderon - Costa Rica

Quinto árbitro: Juan Carlos Mora - Costa Rica

VAR: Marco Di Bello - Italia

AVAR: Mohammed Obaid Khadim - Emiratos Árabes Unidos

SVAR: Carlos Del Cerro Grande - España