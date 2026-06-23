Gobierno culpa al PRIAN por deficiencia en salud pública en México tras reclamo por muerte de menor en IMSS de Baja California

Camila Díaz/Colprensa

La presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizó a los sexenios del PRI y del PAN por las deficiencias históricas en el sistema de salud pública, tras ser cuestionada por la muerte de un menor en la clínica 13 del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en San Quintín, Baja California.

Durante la conferencia matutina de este 23 de junio, la mandataria aseguró que durante su sexenio se está “ampliando y modernizando el hospital para brindar atención universal a toda la población”.

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“Seguimos atendiendo un rezago histórico”: Sheinbaum exhibe período neoliberal en el sector salud

La presidenta fue cuestionada sobre un caso en el que una madre se acercó a la mandataria el fin de semana durante su gira en Baja California para denunciar que su hijo falleció por falta de equipo en una unidad del IMSS en el estado.

“Uno de los factores fue la falla de una máquina de oxígeno. Usted le respondió que ya se está arreglando. Quisiera saber si nos pudiera comentar de qué forma ya se está arreglando y se está apoyando a esta madre”, preguntó una reportera durante la conferencia.

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Claudia Sheinbaum aclaró que el caso ocurrió tiempo atrás y que actualmente se está trabajando para transformar el hospital. Acusó que fueron los sexenios del PRI y del PAN los que no invirtieron en los servicios de salud pública en el país, declarando que lo que su gobierno enfrenta es un “rezago histórico”.

Recordó que el IMSS fue fundado en 1943 y que, entre ese año y 1982, se construyeron 29 mil camas en hospitales públicos. En contraste, durante el llamado período neoliberal —de 1983 a 2018— solo se edificaron 4 mil camas, a pesar del crecimiento poblacional.

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La presidenta sostuvo que la falta de inversión en infraestructura y la terciarización de servicios médicos, junto con la privatización, provocaron que los hospitales públicos funcionaran con recursos insuficientes y personal subcontratado. Además, criticó que durante estos años se redujo la formación y contratación de médicos especialistas, lo que agravó la crisis del sector.

Estrategias del gobierno para revertir el deterioro en salud pública

Desde 2019, el gobierno federal impulsa un plan para ampliar la infraestructura y fortalecer la atención médica pública. Sheinbaum detalló: “Nuestro objetivo es construir al menos 12 mil camas nuevas en el IMSS en 12 años, contratar y formar más médicos especialistas, y modernizar los equipos médicos, muchos de ellos adquiridos en los años 90 y apenas renovados ahora”.

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El gobierno también apuesta por la incorporación de tecnologías nuevas, como la inteligencia artificial y la telemedicina, para mejorar la atención y reducir rezagos. Sheinbaum recalcó que se ha duplicado la formación de médicos especialistas en comparación con el periodo anterior: “Se forman más del doble de médicos especialistas de los que se formaban en el neoliberalismo”.

Ampliación y modernización del hospital del IMSS en San Quintín

Al responder al reclamo de una madre que denunció la muerte de su hijo por una falla en la máquina de oxígeno, Sheinbaum aclaró que actualmente se está trabajando para transformar el hospital. Explicó que lo que antes era el IMSS COPLAMAR se integró al régimen ordinario del IMSS, con el objetivo de que el hospital atienda tanto a derechohabientes como a población sin seguridad social, bajo un esquema de salud universal.

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La presidenta destacó que la ampliación y modernización del hospital de San Quintín es parte del compromiso de su administración para revertir el rezago acumulado durante los gobiernos del PRIAN. “Tomamos la decisión, porque los médicos ya están muy vinculados con el IMSS, de que sea parte del IMSS ordinario. Sin embargo, no solo va a atender a derechohabientes, sino a toda la población en general, más ahora en el esquema que vamos hacia el servicio universal de salud”, puntualizó.