Colombia

Jennifer Pedraza reconoció que Abelardo de la Espriella tendrá mayorías en el Congreso: “Solo el 26% vamos a estar en oposición”

La representante a la Cámara cuestionó el posible retroceso en derechos de las víctimas y mujeres ante la mayoría legislativa que respaldaría al presidente electo

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Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella contará con apoyo mayoritario legislativo - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters
Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella contará con apoyo mayoritario legislativo - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters

Tras las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, advirtió que el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella concentra el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de la República.

Según la congresista, la suma de fuerzas partidistas perfila un escenario en el que la oposición quedará reducida a una minoría.

La legisladora detalló, en entrevista a Minuto60, la composición actual del Legislativo y subrayó que el respaldo de partidos tradicionales y bancadas relevantes favorece de manera determinante al proyecto de Abelardo de la Espriella. Pedraza recordó que “apenas el 26% del Congreso, sumando Senado y Cámara, vamos a estar en oposición”.

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La militante de Dignidad y Compromiso precisó que el Centro Democrático, con 16 senadores y 40 congresistas en total, constituye uno de los bloques más robustos en la coalición que apoya a De la Espriella.

Jennifer Pedraza insiste en que el retraso en el trámite de la reforma a la salud de la bancada independiente pone en evidencia la falta de intención de un verdadero diálogo en el Congreso - crédito Colprensa
Jennifer Pedraza afirmó que el Congreso colombiano perfila una oposición reducida tras el respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

A este grupo se suman los 41 miembros del Partido Liberal, quienes “seguramente se declararán de gobierno, ya que tienen a Mauricio Gómez Amín dentro de los alfiles de la campaña”, según expuso la representante.

Pedraza enfatizó la convergencia de fuerzas que se articulan en torno al proyecto político de De la Espriella. “Si sumamos los 28 senadores del Partido Conservador, que son partidos de gobierno gane quien gane en general, los 20 senadores y congresistas del Partido de la U y los 15 de Cambio Radical, vamos a tener un presidente con mayorías claras”, manifestó la congresista en su declaración pública.

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La congresista expresó inquietud sobre las implicaciones de este respaldo estructural. “Abelardo tendría un Congreso de la República con mayorías para quienes votaron por él creyendo que no iba a cumplir lo que prometía o que iba a tener límites democráticos”, afirmó Pedraza.

La representante subrayó que, aunque la Corte Constitucional podría actuar como contrapeso en ciertas materias, la correlación de fuerzas en el Congreso permitiría avanzar en propuestas polémicas.

Entre las principales advertencias, la legisladora mencionó el riesgo de retroceso en entidades que protegen a las víctimas y los derechos de las mujeres. Pedraza sostuvo que el proyecto político de De la Espriella contempla “cosas gravísimas, como un retroceso en entidades que protegen a las víctimas, los derechos de las mujeres”.

Jennifer Pedraza señaló riesgos democráticos ante la mayoría parlamentaria que respalda a Abelardo de la Espriella - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS
Jennifer Pedraza señaló riesgos democráticos ante la mayoría parlamentaria que respalda a Abelardo de la Espriella - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS

La postura de Pedraza anticipó una legislatura marcada por el debate sobre los límites democráticos y la vigilancia ciudadana ante posibles reformas institucionales.

La mayoría del Congreso y de los partidos que están allí tienen alfiles en la candidatura de Abelardo de la Espriella”, insistió la congresista.

Jennifer Pedraza advirtió sobre factores clave en el triunfo de Abelardo de la Espriella

La representante Jennifer Pedraza utilizó su cuenta en la red social X para expresar una postura crítica ante la coyuntura política actual en Colombia.

En uno de sus mensajes, Pedraza advirtió: “No miren para otros lados”, en relación a los factores que, según ella, resultaron decisivos en la victoria electoral de Abelardo de la Espriella.

“No miren para otros lados”: Pedraza señaló crisis en seguridad y salud como motor de votos para Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X
“No miren para otros lados”: Pedraza señaló crisis en seguridad y salud como motor de votos para Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza señaló que la gestión del exalcalde de Medellín y ahora superintendente de Salud Daniel Quintero y las crisis de seguridad y salud durante la administración influyeron de manera determinante en el resultado de las elecciones del domingo 21 de junio.

La crisis de inseguridad y de la Salud en este Gobierno le dieron millones de votos a Abelardo”, escribió en X. La parlamentaria agregó: “El resto es marginal”, refiriéndose a otros elementos del escenario político.

En otro mensaje difundido por la misma red social, Pedraza reiteró su posición frente a los nuevos desafíos del país. “Así es: muchas no guardamos silencio frente a las arbitrariedades de Petro, tampoco lo haremos con las de Abelardo”, afirmó, subrayando el compromiso de fiscalización sin importar el gobierno de turno.

Jennifer Pedraza exigió vigilancia ciudadana ante posibles arbitrariedades del nuevo gobierno - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza exigió vigilancia ciudadana ante posibles arbitrariedades del nuevo gobierno - crédito @JenniferPedraz/X

La representante concluyó su intervención con una invitación a la coherencia política.

Espero que quienes protestaron contra Petro también lo hagan contra las arbitrariedades de Abelardo cuando se presenten”, escribió, haciendo un llamado a mantener la vigilancia ciudadana y la crítica constructiva frente a posibles excesos o decisiones controversiales del nuevo Ejecutivo.

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