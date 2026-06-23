Denuncian a un conductor por amenazar con un arma de fuego a otros ciudadanos en una vía de Bogotá: todo quedó en video

Las imágenes muestran al hombre mientras conduce una camioneta gris Susuki con placas LOQ 042 - crédito Pasa en Bogotá

Una escena de tensión y alarma se registró en una concurrida intersección de Bogotá, donde un conductor exhibió un arma de fuego ante la mirada de varios ciudadanos.

El acto de intolerancia quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, lo que desató inquietud en la comunidad. El episodio ocurrió en la mañana del 22 de junio, hacia las 10:00, en la intersección de la avenida Suba con la avenida Cali.

Según la denuncia ciudadana, varias personas increparon al ocupante de una camioneta gris Susuki, placas LOQ 042, por una supuesta maniobra peligrosa. Ante el reclamo, el conductor habría respondido mostrando un arma de fuego, según relataron los presentes.

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En las imágenes divulgadas se observa el instante en que el hombre saca el arma desde el interior del vehículo. Testigos afirman que la acción tuvo como objetivo intimidar a quienes lo habían confrontado. Luego del enfrentamiento, el protagonista del hecho se retiró rápidamente de la zona.

El conductor sacó el arma en plena vía, según el video de la denuncia - crédito Captura de video

De esta manera, la comunidad manifestó su preocupación por la facilidad con la que se exhiben armas en situaciones cotidianas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Pelear es de dos partes déjelo pasar y siga con su paz mental pero quería conflictos y salió uno armado”; “Próximamente incidentes diarios en los trancones de Bogotá, porque al intolerante le van a dar su juguete para amenazar o apuntar a su antojo”; “La viva representacion de lo que pasaría con el porte de armas legal”; “Fijo es de los que no se pierde una misa el domingo 😅“; ”Por estos católicas la gente sea ha retirado de las eucaristías, terrible"; “Buenas noches. Y supuestamente con una imagen de una virgen en la parte de atrás”; “Sicarios en carros blindados ! Una plaga sarnosa como dijo ADLE”; “Uno lo saca un arma si no es para usarla y no se saca por un incidente de tránsito, viejo loco”: fueron algunos de los mensajes.

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Requisitos, restricciones y precios: esto es lo que exige la ley en Colombia para comprar y portar un arma de fuego

El proceso para adquirir legalmente un arma de fuego en Colombia experimentó ajustes recientes, sobre todo en los costos, tras la actualización de precios realizada por la Industria Militar (Indumil). Este cambio responde a una revisión de su estructura de costos y a la optimización de sus procesos productivos.

Antes de cualquier compra, quienes deseen acceder a un arma deben inscribirse obligatoriamente en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones (Siaem 2.0). Este registro es un paso inicial y esencial para legalizar el trámite ante las autoridades.

La autorización para portar armas no es automática: la decisión final depende de la autoridad militar, que evalúa si la persona puede justificar la necesidad del permiso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A la inscripción, se suma la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísica, expedido únicamente por centros médicos autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar. Este documento acredita que la persona cuenta con las condiciones físicas y psicológicas necesarias para manipular un arma.

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El proceso contempla, además, la acreditación de formación específica en el manejo de armas. Los solicitantes pueden cumplir este requisito mediante un curso certificado o, si corresponde, presentando la libreta militar de primera clase.

La normativa colombiana establece que los permisos para civiles solo se otorgan a mayores de 25 años. Una excepción aplica para miembros activos de la Fuerza Pública, quienes pueden postularse antes de esa edad.

El permiso para portar o adquirir armas no es automático. Aunque el solicitante cumpla con todos los requisitos documentales, la decisión final recae sobre la autoridad militar competente, que evalúa cada caso de forma individual y puede negar la autorización si considera que no hay justificación suficiente.

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La autorización para portar armas no es automática y depende de la evaluación que realice la autoridad militar sobre cada solicitud - crédito archivo Colprensa

En Colombia, quienes fabriquen, trafiquen, porten o posean armas de fuego sin la autorización correspondiente enfrentan sanciones penales. Por eso, cumplir con todo el proceso administrativo y legal es indispensable para evitar consecuencias judiciales.