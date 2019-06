Entre las cuestiones que terminó de definir Fernández, que no pasa un día sin hablar con su compañera de fórmula, están los viajes. La que saldrá primero será Cristina Fernández que el próximo martes viajará a Santiago del Estero con la excusa de presentar su libro, "Sinceramente". Como lo hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires, la ex presidente se mostrará en actos con un perfil distinto y como autora y no precandidata cuando aún no la habilitan los plazos electorales. Zamora estuvo la semana pasada con Alberto Fernández y mantiene un muy buen vínculo con CFK de quien fue vicepresidente del Senado y hasta estuvo en la línea de sucesión presidencial, amén de que tiene buen vínculo con Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa y con el gobierno de Mauricio Macri.