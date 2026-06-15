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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’: alguien empuja a Manuela por las escaleras y un oscuro misterio sacude la Casa Grande

La serie diaria de La 1 afronta una semana marcada por un intento de agresión, nuevas sospechas sobre Rosalía y los movimientos de Victoria para recuperar el control.

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'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)
'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)

La tensión no deja de crecer en Valle Salvaje. Después de varias jornadas repletas de secretos y enfrentamientos, los próximos capítulos prometen mantener a los espectadores en vilo con una trama que podría cambiar el destino de varios personajes.

Mientras Victoria sigue intentando hacerse fuerte en la Casa Pequeña y Enriqueta mueve sus fichas para asegurar el futuro de su hijo, un inesperado suceso pondrá patas arriba la convivencia: Manuela sufrirá una caída por las escaleras que, lejos de tratarse de un accidente, habrá sido provocada por alguien.

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Al mismo tiempo, las sospechas sobre Rosalía continúan aumentando y Luisa está cada vez más cerca de descubrir una verdad que podría alterar el equilibrio de la familia. Todo ello en una semana en la que las alianzas, las mentiras y las dobles intenciones volverán a ser protagonistas.

Lunes 15 de junio - Sin episodio

Los seguidores de la serie deberán esperar un día más para conocer cómo continúa la historia. La 1 modifica su programación habitual y suspende la emisión de Valle Salvaje para ofrecer el partido del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde.

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Martes 16 de junio - Capítulo 433

'Valle Salvaje': Alejo es testigo de la tirantez entre Manuela y Braulio. (RTVE)
'Valle Salvaje': Alejo es testigo de la tirantez entre Manuela y Braulio. (RTVE)

La semana comienza con Alejo animando a Bárbara a que sea completamente sincera con Manuela. Sin embargo, la situación se complica cuando presencia la evidente tensión que existe entre la joven de los Guzmán y su primo, dejando claro que todavía quedan muchas cuentas pendientes entre ellos.

Por otro lado, Braulio se lleva una inesperada sorpresa al descubrir las verdaderas intenciones de Enriqueta. Su madre está decidida a impulsar un acercamiento con Manuela y sueña con convertirla en la futura esposa de su hijo, aunque él no parece compartir el mismo entusiasmo. Mientras tanto, en la Casa Pequeña, Victoria vuelve a comportarse como si siguiera siendo la máxima autoridad, convencida de que todavía puede imponer su criterio sobre los demás.

Miércoles 17 de junio - Capítulo 434

'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)

Los planes de Enriqueta no salen como esperaba. Braulio intenta acercarse a Manuela, pero su primer intento de cortejo acaba siendo un auténtico fracaso. Además, una confesión inesperada del joven deja completamente desconcertada a su madre y cambia el rumbo de sus planes.

Paralelamente, Luisa realiza un importante descubrimiento relacionado con Rosalía que la deja completamente impactada. Aunque todavía no trascienden todos los detalles, la información alimenta las sospechas que desde hace días rodean a la joven y anticipa nuevas revelaciones para los próximos episodios.

Jueves 18 de junio - Capítulo 435

'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)
'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)

Las dudas sobre Rosalía siguen creciendo y Luisa decide actuar. Junto a Bárbara, acorrala a Leonor para exigirle que cuente toda la verdad y aclare de una vez el papel que está desempeñando en esta historia. La presión sobre el aya aumenta y su silencio empieza a resultar cada vez más sospechoso.

Sin embargo, el gran sobresalto de la jornada tendrá lugar en la Casa Grande. Manuela cae por las escaleras en un episodio que inicialmente parece un accidente doméstico, pero pronto se descubre que alguien provocó deliberadamente su caída. El misterioso empujón siembra el caos entre los habitantes del palacio y abre una incógnita que amenaza con convertirse en una de las grandes tramas de la serie.

Viernes 19 de junio - Capítulo 436

'Valle Salvaje': Aurelio deja claro que no tendrá piedad con Victoria. (RTVE)
'Valle Salvaje': Aurelio deja claro que no tendrá piedad con Victoria. (RTVE)

Tras el violento incidente, Manuela permanece en reposo recuperándose de las heridas sufridas durante la caída. Lo más inquietante es que desconoce quién pudo estar detrás del ataque y cuáles eran sus verdaderas intenciones, mientras el resto de personajes comienza a buscar respuestas.

Al mismo tiempo, José Luis empieza a desconfiar del comportamiento del obispo. Su actitud fría y autoritaria despierta todas las alarmas, aunque pronto quedará claro que las apariencias pueden resultar engañosas y que esconde más de un motivo para actuar de esa manera.

Con una agresión todavía sin resolver, las crecientes sospechas sobre Rosalía y los continuos movimientos de Victoria para recuperar poder, Valle Salvaje cierra una semana que promete dejar abiertas numerosas incógnitas y mantener la expectación de los espectadores de cara a los siguientes capítulos.

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