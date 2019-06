Si bien el referente del Frente Renovador negó haber tenido un encuentro con Vidal y descartó aliarse a Cambiemos, Lordén expresó: "No cerraría del todo con Massa, está en una disyuntiva y tendrá que decidir en las próximas horas pero no lo veo cerrado ni para un lado ni para el otro. Es un actor a conversar pero no queremos manosear nombres que después no están". Además, aclaró que cualquier negociación para ampliar la coalición "con el correr de los días tenemos menos oportunidad con algunos sectores que se han manifestado".