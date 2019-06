La mesa anterior estuvo integrada por la diputada Graciela Camaño, la ex diputada Margarita Stolbizer y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Bajo la moderación del periodista Claudio Savoia, los tres destacaron la importancia de la transparencia en materia de justicia. La más crítica fue Stolbizer, quien resaltó similitudes entre la actual gestión y la anterior, porque "hay discrecionalidad en la toma de decisiones, no se trata solo de no robar, no se trata solo de rendir cuentas, también hay que mostrar ejemplaridad en los cambios profundos y promoviendo el diálogo".