"No hay nada, es todo un bluff político", replicaban desde el bunker de Massa en la Avenida Libertador. Y cuando la hora del cónclave se acercó, el ex jefe de Gabinete fue terminante a través de su cuenta en Twitter: "No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar", castigó Massa desde su casa en el Tigre, adonde guarda reposo por una gripe inesperada.