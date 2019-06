El ex funcionario no habló sobre el caso hasta el juicio, que comenzó en junio del año pasado. "Ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son todos y no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo", dijo López ante el tribunal. Contó, en su versión, que Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner, lo llamó para pedirle que lleve al convento el dinero que era de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, y que desde un auto y una moto lo escoltaron hasta el convento y que le daban órdenes por un celular que luego tiró al río.