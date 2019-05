José López pidió hoy su absolución en el juicio por enriquecimiento ilícito en donde la fiscalía y la querella de la Oficina Anticorrupción solicitaron su condena a seis años de prisión. La defensora oficial del ex secretario de la Obra Publica kirchnerista, Pamela Bisserier, aseguró que los casi nueve millones de dólares que fueron encontrados en los bolsos que López llevó al convento de General Madariaga en junio de 2016 no eran del ex funcionario kirchnerista. Y, aunque no fue la versión que dio en el juicio oral sino como arrepentido en la causa de los cuadernos, la defensa insistió en que ese dinero había sido entregado por el entonces secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez.