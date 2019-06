El mensaje de Lousteau ante cualquier interlocutor es el mismo: "Es muy difícil en una coalición imponer candidatos; cuando no hay acuerdos hay primarias. Si se amplía Cambiemos voy a estar donde se me requiera". Y son varios los radicales que lo ven jugando a nivel nacional, como vice de Mauricio Macri o como candidato presidencial en una PASO, aunque en este ítem la Casa Rosada no dará el brazo a torcer. "A un presidente no se lo somete a interna", insisten.