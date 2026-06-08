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XBOX expande sus funciones de Cloud Gaming y llega a nuevos dispositivos

El Cloud Gaming es parte importante de la estrategia de XBOX, y lo demuestran expandiendo su alcance

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XBOX Cloud Gaming
XBOX Cloud Gaming

XBOX sigue apostando fuerte para optimizar la experiencia gamer en la nube. Después de haber llevado de manera oficial el servicio de XBOX Cloud Gaming a los Smart TV de LG, quedó claro que la compañía está siempre buscando nuevas formas de hacer que el gaming sea algo cada vez más accesible, sin importar el dispositivo.

A través de XBOX Cloud Gaming, los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate pueden acceder directamente desde sus dispositivos a su biblioteca y poder jugar a sus títulos preferidos. Vale remarcar, por si aún no lo han probado, que la tecnología XBOX Cloud Gaming funciona muy bien. Si bien es verdad que en algunos casos depende de la velocidad de la conexión a internet, XBOX ha optimizado lo mejor posible este sistema para que sea accesible para todos sus usuarios.

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Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024 | Desarrollador: Asobo Studio | Distribuidor: Xbox Game Studios

¿Cómo funciona Xbox Cloud Gaming?

La manera de hacer uso de este servicio es bastante simple, y no necesariamente requiere de una consola de videojuegos. Para poder disfrutar de streaming gratis de juegos simplemente hace falta tener una cuenta de Microsoft y unirse a Xbox Game Pass, para así disfrutar de cientos de juegos de alta calidad. Para hacer la experiencia todavía más simple, tanto los celulares como los Smart TV pueden descargar la aplicación de Xbox.

Para comenzar a disfrutar de juegos para consola desde la nube es necesario lo siguiente: un dispositivo compatible, un control compatible (ya sean controles de Xbox oficiales o controles verificados como el DualShock 4), y una conexión a internet de alta velocidad. Con solamente eso, podremos disfrutar de un amplio catálogo en una gran variedad de aparatos.

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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, de Virtuos.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, de Virtuos.

Los juegos de Xbox Cloud Gaming

Si hablamos de juegos, esto incluye cientos de títulos del catálogo de Xbox, con nombres destacados como The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered o Avowed, por solo poner un par de ejemplos. Además, los usuarios podrán entrar a la biblioteca de juegos desde su televisor para explorar el catálogo completo sin necesidad de dispositivos adicionales, como ya mencionamos.

Cabe destacar que en lo que respecta a la biblioteca de Game Pass, el listado de juegos se actualiza constantemente, con nuevos títulos sumándose al servicio todos los meses. Si un juego se suma con la etiqueta Play Anywhere, eso significa que es posible jugarlo en la nube. E incluso cuando uno de estos juegos abandona la biblioteca, aquellos usuarios suscritos a Game Pass pueden comprarlos con un descuento especial.

Avowed, de Obsidian.
Avowed, de Obsidian.

¿Cómo aprovechar al máximo esta función?

Una de las funciones que sigue creciendo es la posibilidad de transmitir juegos propios fuera del catálogo de Game Pass, para que puedas disfrutar tanto de los juegos que ya tenías como de los que vas a encontrar en Game Pass. Esta opción permite que determinados juegos que no forman parte del servicio igualmente puedan utilizarse en Xbox Cloud Gaming. Entre ellos, aparecen nombres como NBA 2K25 o Hogwarts Legacy -entre otros-, ampliando bastante las opciones que tenemos disponibles en la nube.

Actualmente, la app de Xbox corre en dispositivos como Amazon Fire TV, Android, iPhone, iPads, MacBooks y dispositivos con Windows, siendo compatible también con cascos VR como Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 y Meta Quest 3S. Y para aquellos que busquen jugar más allá de los dispositivos móviles, Xbox Cloud Gaming también puede utilizarse en PC a través de navegadores compatibles, la app nativa de Xbox para PC, consolas portátiles como ROG Xbox Ally X y ROG Xbox Ally, y por supuesto las consolas Xbox Series X|S y Xbox One.

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