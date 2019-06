Para que no queden dudas de esta "diplomacia del revival" que se fijó la ex presidenta para el futuro, Parrilli destacó la importancia de que Argentina recupere sus "alianzas estratégicas" con China y Rusia con el "cuidado especial de no relegar la soberanía argentina". Y planteó una relación de "respeto mutuo" con Estados Unidos. Aunque el ex secretario presidencial evitó elogios hacia la administración de Donald Trump como sí lo hizo Cristina Kirchner en el lanzamiento de su libro "Sinceramente".