Cristina Kirchner, como en la primera audiencia, se sentó en la última fila secundada a sus costados por sus abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy. Las ubicaciones se mantuvieron: el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex funcionario de esa área y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez -los tres presos- en la primera fila, el ex secretario de Obras Públicas José López aislado de los acusados sentado junto a las querellas.