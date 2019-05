No es la primera vez en esas reuniones que Vidal escucha insistentes pedidos por su eventual postulación presidencial. Ella no se cansa de repetir que no será la reemplazante de Macri en el ticket oficial, sin embargo el famoso "Plan V" fue instalado con fuerza por el círculo rojo y un sector de desencantados del oficialismo que promovían el desdoblamiento del calendario bonaerense, al compás de la crisis político y económica que agobia al Gobierno.