"Y un 25 de mayo llegó Néstor. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas. Y ese era el desafío que teníamos. Y yo no tengo ningún empacho en decir que Néstor me marcó mucho. A veces me dicen 'bueno, sos igual que Kirchner'. Me llena de orgullo cuando me dicen eso. Si creen que me lastiman con eso…me llenan de orgullo", arranca diciendo Alberto ante la mirada atenta de miles de militantes.