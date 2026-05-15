Quién es la senadora de Morena que presumió saber la frase más famosa de Benito Juárez y se equivocó

Durante la sesión, la senadora recitó mal la frase "Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz". Crédito: Senadores Morena

La senadora de Morena, Sandra Simey Olvera Bautista, participó el 13 de mayo en la discusión de la Cámara Alta, donde citó frases emblemáticas atribuidas a Benito Juárez y Vicente Guerrero, aunque incurrió en un error al referenciarlas.

Durante su intervención, Olvera Bautista sostuvo: “´La patria es primero´. La patria es primero ante cualquier color, incluso”, referenciando la frase célebre del presidente Vicente Guerrero.

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Posteriormente, intentó citar a Benito Juárez, sin embargo, lo hizo erróneamente “Nosotros sí nos la sabemos. Ellos yo creo que la necesitan leer. Entre indi-- entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Simey Olvera Bautista destacó que la última frase forma parte de los principios de la cuarta transformación, al señalar: “Por eso, aquí en la cuarta transformación lo tenemos como máxima. Acá ni siquiera se lo saben”.

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La frase de Benito Juárez es “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dicha frase la dijo en su discurso al regresar a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 luego de triunfar sobre la Segunda Intervención Francesa y al Imperio de Maximiliano.

¿Quién es la senadora Simey Olvera Bautista?

La senadora argumentó que la frase es importante para la Cuarta Transformación y que ellos sí se la saben. Crédito: X/@InformateyMas

La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, representante de Morena por el estado de Hidalgo en la LXVI Legislatura del Senado de la República —periodo que abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027—, cuenta con una trayectoria legislativa y política con múltiples cargos a nivel local y federal, así como experiencia en áreas de comunicación social y académica.

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De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Información Legislativa, Olvera Bautista ha participado de manera activa en la vida pública, donde destaca su paso como secretaria de Bienestar e Inclusión Social en Hidalgo, además de posiciones estratégicas en comisiones legislativas que abarcan rubros como trabajo, bienestar, justicia y relaciones exteriores.

Nacida el 20 de agosto de 1983 en Mixquiahuala, estado de Hidalgo, Olvera Bautista se integró al Senado bajo el principio de mayoría relativa, fue diputada federal durante la Legislatura LXV (2021-2024) y LXIV (2018-2021) Legislaturas. Durante este periodo, ocupó la secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y fue integrante de las comisiones de Energía y Reforma Política-Electoral.

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En la LXIV Legislatura, también tuvo la secretaría de la Comisión de Radio y Televisión, con integración en las comisiones de Cultura y Cinematografía, Desarrollo Social y Salud. A nivel estatal, en la LXIII Legislatura del Congreso de Hidalgo (2016-2018), presidió la Comisión de Cultura.

Simey Olvera Bautista cuenta con maestría en periodismo político

Con formación en Ciencias de la Comunicación y maestría en Periodismo Político, Olvera Bautista se ha especializado en estudios multiculturales y comunicación institucional. Crédito: Senadores Morena

En materia educativa, Olvera Bautista cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con énfasis en estudios multiculturales (donde fue docente). Tiene una maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García obtenida en 2018.

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También cuenta con varios diplomados, entre ellos Programación Neurolingüística, Power of Voice y Publicidad y Tendencias de la Comunicación Integral por el Tecnológico de Monterrey. Fue certificada como locutora categoría A por la SEP y la Dirección General de Televisión Educativa.