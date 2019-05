Entre las principales filas estuvieron el diputado Felipe Solá, el ex ministro de Salud Ginés González García, el ex titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, el diputado Daniel Filmus, el legislador porteño Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo Jorge Taiana, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, el ex embajador en Vaticano Eduardo Valdés, el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, el ex representante ante la ONU Jorge Argüello, la legisladora porteña María Rosa Muiños, el presidente del PJ porteño Víctor Santa María, la diputada Victoria Donda y el titular del NEP Juan Manuel Olmos, entre otros.