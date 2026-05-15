Colombia

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este 15 de mayo

Esto le interesa si va a manejar en la Cali hoy viernes

Guardar
Google icon
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los carros que no tienen permitido transitar en Cali hoy 15 de mayo, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no circulan este viernes.

PUBLICIDAD

No olvides que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy viernes 15 de mayo en Cali

  • Particulares: 9 y 0.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 8 y 9.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

El Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿Cuál es la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 15 de mayo de 2026

Cuáles son los carros que no circulan este viernes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 15 de mayo de 2026

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este viernes

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este viernes

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 14 de mayo

Consulta los números ganadores del sorteo realizado cada jueves a las 21:30 horas y verifica si resultaste premiado esta noche

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 14 de mayo

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Una colaboración inédita entre los artistas ha dado origen a una versión limitada del icónico calzado, inspirada por códigos de lealtad y la estética ligada a su más reciente trabajo discográfico

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Aida Quilcué se despachó contra Álvaro Uribe por asegurar que los indígenas están “aburridos” de Petro y Cepeda: “¿Tiene usted el descaro?”

La candidata vicepresidencial recordó hechos de violencia de los que fueron víctimas los pueblos étnicos durante la administración del exmandatario

Aida Quilcué se despachó contra Álvaro Uribe por asegurar que los indígenas están “aburridos” de Petro y Cepeda: “¿Tiene usted el descaro?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

J Balvin y Ryan Castro anunciaron edición limitada de las Air Jordan por el estreno de ‘Omerta’

Hijo de Claudia Bahamón debutó en la pasarela del Bogotá Fashion Week: así reaccionó la presentadora

Premios Nuestra Tierra 2026: conozca la lista completa de ganadores

Morat y Silvestre Dangond estrenaron ‘Lo poco que yo quiero’, una fusión inesperada de géneros que conquistó al público

Aura Cristina Geithner y una escena de pasión que se salió de las manos: “Con mi marido”

Deportes

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

Nelson Deossa terminaría su paso por el Betis: estos son sus posibles destinos en el mercado de fichajes

La tenista colombiana Camila Osorio venció a la checa Dominika Šalková y se metió a la semifinal del WTA

Envigado ganó 2-1 ante Tigres, pero Deportes Quindío puede clasificar si gana su partido: así quedó la tabla de posiciones

El Ministerio del Deporte respondió a versiones sobre recorte de presupuesto: “Seguimos garantizando la preparación”

Para qué sirve la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA