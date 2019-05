Hubo también momentos de color proselitista. El más llamativo fue cuando sonó por los parlantes de Merlo un jingle producido a modo de mashup, con partes de discursos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. "A mí me encanta esa consigna vamos a volver", dice el ex jefe de Gabinete en una de las estrofas con ritmo tropical de fondo. "Noo, no, dejenlá", protestaron algunos invitados ante la interrupción de la música. Por apenas unos segundos, antes de que comenzara todo, la melodía fue sensación. No había sonado en todo el día la marcha peronista.