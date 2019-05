Rogelio Frigerio no descartó una alianza electoral de Cambiemos con el peronismo no kirchnerista, como Alternativa Federal. "Estamos de acuerdo en ampliar la base de Cambiemos, puede tener que ver con la próxima elección o no, pero necesitamos ampliar la base para gobernar mejor y lo planeó el Presidente también", dijo en declaraciones públicas.