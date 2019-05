"Lo que queda por delante es muy difícil, no se trata de un líder que diga 'yo quiero'. Necesitamos de todos, de un pueblo entero. Otra vez vamos a levantarnos de las cenizas, y lo voy a hacer con Cristina y lo vamos a hacer con ustedes compañeros. Muchas gracias. Hoy empezamos", cerró su discurso Fernández, ante la atenta mirada de dirigentes cercanos al kirchnerismo como el diputado Felipe Solá, el ex ministro de Salud Ginés González García, el ex titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, el diputado Daniel Filmus, el legislador porteño Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo Jorge Taiana, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, el ex embajador en Vaticano Eduardo Valdes, el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, el ex representante ante la ONU Jorge Argüello, la legisladora porteña María Rosa Muiños, el presidente del PJ porteño Víctor Santamaría y el titular del Nuevo Espacio de Participación (NEP) Juan Manuel Olmos.