También habían sonado los nombres del ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y Julio Maier para encarar la defensa pero finalmente fue elegido Beraldi. El penalista defiende a la ex presidente en la mayoría de las causas en las que está imputada. No la representa en la causa iniciada por el Memorándum con Irán donde al defensor es Alberto Boico.