Colombia

El Gobierno pidió suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos, ‘Chiquito malo’

El objetivo de esta disposición es facilitar la participación de los cabecillas en las negociaciones con el Ejecutivo, en el contexto del actual diálogo con la estructura armada

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Un hombre de espaldas, vestido con uniforme de camuflaje, sentado en una silla de madera oscura, sostiene y lee un documento.
Gobierno Nacional solicitó suspensión de órdenes de captura a cabecillas del Clan del Golfo - crédito VisualesIA ScribNews

El Gobierno suspendió las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo.

Se trata de una medida temporal adoptada para permitir el traslado de estos líderes a las Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, con vistas al proceso de paz que prevé la movilización para el 25 de junio.

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El objetivo de esta disposición es facilitar la participación de los cabecillas en las negociaciones con el Ejecutivo, en el contexto del actual diálogo con la estructura armada. Esta suspensión afecta tanto a órdenes internas como a solicitudes de extradición.

Noticia en desarrollo...

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