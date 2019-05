El candidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, reveló h que Cristina Fernández le ofreció ocupar la candidatura a presidente a mediados de semana. "Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", dijo Fernández durante una entrevista radial que le concedió a la periodista Nancy Pazos.