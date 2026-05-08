El padre del periodista Mateo Pérez Rueda aseguró que perdió la esperanza de hallarlo con vida: “Le aconsejé que no fuera”

Mateo Pérez Rueda, periodista independiente y estudiante de Ciencias Políticas, desapareció en la vereda Palmichal, en el municipio de Briceño - crédito @NilsonJavierB/X

La desaparición del joven periodista y estudiante universitario Mateo Pérez Rueda, de 25 años, mantiene en angustia a su familia en el norte de Antioquia.

Tras varios días sin noticias sobre su paradero en el municipio de Briceño, su padre aseguró que ya no conserva esperanzas de encontrarlo con vida, mientras las autoridades continúan las investigaciones en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

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En diálogo con Blu Radio, Carlos Pérez, padre del joven, relató que las autoridades les advirtieron que no podían ingresar al área donde presuntamente ocurrió la desaparición debido al alto riesgo de seguridad.

“Lo que nos han dicho todos es que no pueden, que no pueden entrar a la zona”, afirmó. También explicó que cualquier intento de búsqueda por cuenta propia podría poner en peligro a la familia.

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El padre también reveló que sostuvo una última conversación con su hijo antes de que viajara a Briceño para adelantar el trabajo periodístico.

Según contó, le pidió que no fuera por las condiciones de inseguridad en la zona, pero el joven insistió en continuar con el viaje porque confiaba en la presencia de la Fuerza Pública. “Yo le aconsejé que no fuera. Y él dijo que tenía que irse porque la Policía estaba allá, el Ejército”, relató el padre del periodista desaparecido.

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La investigación ha contado con acompañamiento de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía, instituciones que, según los familiares, mantienen comunicación constante con ellos.

La familia de Mateo Pérez Rueda permanece en Yarumal a la espera de respuestas sobre su paradero, mientras organismos humanitarios - crédito Alcaldía de municipal de Yarumal

Además, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, habría conversado directamente con Julián Pérez, hermano mayor de Mateo, para conocer detalles del caso y coordinar acciones institucionales.

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Uno de los pocos avances conocidos ocurrió recientemente, cuando una comisión integrada por representantes de la Iglesia católica y el fotógrafo Jesús Abad Colorado entregó a la familia las pertenencias del joven en el municipio de Yarumal. Los objetos habían sido recuperados en un hotel de Briceño donde Mateo se hospedaba antes de desaparecer.

El joven periodista estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y esperaba la asignación de sus prácticas profesionales. Paralelamente impulsaba un proyecto periodístico independiente llamado El Confidente, medio en el que publicaba reportajes y contenidos críticos sobre la gestión pública local y regional.

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De acuerdo con el testimonio de su padre, Mateo también realizaba diferentes trabajos para sostenerse económicamente. “En el garaje puso una mesa y, como aquí al frente hay una escuela, empezó a vender ensaladas de frutas y esas cositas”, recordó Carlos Pérez, quien destacó el espíritu emprendedor y social de su hijo.

La familia señaló que Mateo decidió viajar a Briceño convencido de que la presencia de la fuerza pública ofrecía condiciones mínimas de seguridad para ejercer labores periodísticas. Sin embargo, esa confianza terminó convirtiéndose en preocupación luego de que se perdiera todo contacto con él.

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“Le aconsejé que no fuera”, recordó Carlos Pérez sobre la última conversación que tuvo con su hijo, Mateo Pérez Rueda - crédito Alcaldía

Elementos personales de la víctima, incluidos su motocicleta, billetera, llaves y teléfono móvil, fueron hallados en el trayecto rural que conecta el casco urbano con el lugar de la desaparición

Actualmente, los familiares permanecen en Yarumal a la espera de información oficial sobre su paradero. Aunque la recuperación de sus pertenencias representó un pequeño alivio, la incertidumbre continúa creciendo en medio de la falta de respuestas concluyentes.

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La crisis de seguridad en la zona llevó incluso a la Alcaldía de Briceño a recomendar públicamente que se suspendieran las búsquedas de Mateo Pérez Rueda en la vereda Palmichal. En un comunicado divulgado el 7 de mayo de 2026, la administración municipal advirtió que las condiciones de orden público hacen imposible cualquier operación de ingreso al territorio, debido al control ejercido por grupos armados ilegales y a los constantes enfrentamientos en el área.

La situación ha impedido el acceso del Ejército, la Policía, la Defensoría del Pueblo e incluso de organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional, que hasta ahora no han podido avanzar en labores de búsqueda y recuperación.

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Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

Según las autoridades locales, cualquier intento de ingreso podría poner en grave riesgo tanto a civiles como a familiares del periodista desaparecido.

La administración municipal señaló además a las disidencias del frente 36 de las antiguas Farc como presuntas responsables de la desaparición. Mientras tanto, el temor y la incertidumbre siguen creciendo entre los allegados de Mateo.

“Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde sabemos que una persona desaparecida podría estar y nadie puede ingresar por ella”, expresó un primo del reportero en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.