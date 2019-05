Bullrich, por su lado, precisó que "en Córdoba, el Gobierno no tenía un candidato, porque ninguno fue como Cambiemos". "Lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo, se fue dividido y no hubo capacidad de gestar una sola fórmula para competir en las elecciones", dijo con relación a la pelea interna entre los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, que dividieron el voto opositor en la provincia, algo que favoreció a Schiaretti.