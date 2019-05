Schiaretti les pidió a los cofundadores del PJ no K que hoy no pisen Córdoba con la excusa de su estrategia local. Acrecentó el misterio en relación al futuro rol que podría cobrar tras esta elección, que incluso según los últimos números de la Casa Rosada se encaminaba en torno al 50%, en ese nicho peronista que todavía no pudo filtrar el fenómeno de la polarización entre Macri y Cristina Kirchner.