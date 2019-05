-Me parece bien esa convocatoria. Y creo que sería bueno que sea acompañada puede ser con distintos formatos por los diversos candidatos, coincidiendo con esos puntos, planteando otros, pero genera un buen debate de cara a lo que viene. Ningún gobierno va a poder iniciar una nueva etapa si no es con un acuerdo marco con todas las fuerzas políticas o la mayoría de ellas sobre puntos básicos. Así que me parece una muy buen iniciativa del gobierno nacional.