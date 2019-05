Pero paralelamente la defensa de Cristina Kirchner llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la demanda civil se trate en el juicio oral. El máximo tribunal todavía no resolvió, pero el caso ya pasó por algunos de sus jueces. "Hasta la fecha del juicio hay dos acuerdos de la Corte, el 14 de mayo y el propio 21 de mayo. Todo muy jugado para resolver antes", le dijo a este medio una fuente del máximo tribunal. "Pero la no resolución podría generar un pedido de que el juicio no empiece hasta que eso se resuelva", advirtió una de las personas que trabaja en el proceso penal.